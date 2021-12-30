Adıyaman'da iki grup arasında alacak kavgası: 4 gözaltı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay Barbaros Hayretin Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, daha önce aralarında alacak meselesi bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya karışanlardan kim tarafından kullanıldığı belli olmayan tabanca ile ateş edildi. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis tarafından kavga sonlandırılırken, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Tabancadan çıkan mermiler ise işyerinin camına isabet ederken, polis çevrede güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alırken gördü tanıkların ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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