Adıyaman’da iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, ilk kaza Gölbaşı-Adıyaman karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi.

Şambayat Beldesi yakınlarında Ali Yılmaz yönetimindeki 02 AAL 746 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 80 AS 813 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Yılmaz ile araçta bulunan Emine Yılmaz, Güler Yılmaz ve Fatma Aslan yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

İkinci kaza Burunçayır köyü yakınlarında meydana geldi. Vakkas Korkmaz yönetimindeki 51 DT 232 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Vakkas Korkmaz ve yanında bulunan oğulları Kaan Korkmaz ile Hüseyin Korkmaz yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazalarla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.