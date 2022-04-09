Adıyaman'da iki akraba aile arasında kavga: 3 yaralı, 10 gözaltı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kavga, Varlık Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen iki aile akraba arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken kavgada Ercan K., Müslüm K. ve Hatice K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karıştığı tespit edilen 10 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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