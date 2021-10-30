Adıyaman’da iki aile arasında kavga: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi’nde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma daha sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek, olaya karışan 4 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.