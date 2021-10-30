Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi’nde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma daha sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek, olaya karışan 4 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Kaynak: PHA
Adıyaman’da iki aile arasında kavga: 4 gözaltı
Adıyaman’da iki aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası yaşanan olaylarda polis 4 kişiyi gözaltına alındı.
30 Ekim 2021 Cumartesi 21:10
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