Galeriler Yazarlar
Adıyaman 0
hafif kar yağışlı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,011.16
ALTIN
793.64
DOLAR
13.47
STERLİN
18.27
EURO
15.29

Adıyaman'da 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar' uygulaması yapıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Türkiye'de eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar" uygulaması yapıldı.

22 Ocak 2022 Cumartesi 21:43
5 Okunma
Adıyaman'da 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar' uygulaması yapıldı

Türkiye geneli yapılan "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar" uygulamasında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı 190 personelin katılıyla gerçekleştirildi.  Narkotik köpeğinde katıldığı uygulamada 1652 kişinin sorgulaması yapılırken, aranması olan 4 şüpheli gözaltına alındı. 51 umuma açık yer kontrolü, 14 metruk bina ile 210 araç sorgulaması yapıldı. Ekipler denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Donma tehlikesi geçiren yavru köpek kurtarıldı - Videolu Haber
Donma tehlikesi geçiren yavru köpek kurtarıldı - Videolu Haber
Ambulans uçak 54 yaşındaki kalp hastası için havalandı - Videolu Haber
Ambulans uçak 54 yaşındaki kalp hastası için havalandı - Videolu Haber
Ambulans sürücüsüne bıçaklı saldırı - Videolu Haber
Ambulans sürücüsüne bıçaklı saldırı - Videolu Haber
Hasta ambulans uçakla sevk edildi
Hasta ambulans uçakla sevk edildi
Jandarma donmak üzere olan köpeği kurtardı
Jandarma donmak üzere olan köpeği kurtardı
Besni'de yaşlı adam evinde ölü bulundu
Besni'de yaşlı adam evinde ölü bulundu
Tipi çalışmaları zorlaştırıyor
Tipi çalışmaları zorlaştırıyor
Donan tilkiyi çoban köpeği buldu
Donan tilkiyi çoban köpeği buldu
Adıyaman’da 229 köy, 472 mezraya ulaşım sağlanamıyor
Adıyaman’da 229 köy, 472 mezraya ulaşım sağlanamıyor
Damda kar temizlerken aşağıya düştü
Damda kar temizlerken aşağıya düştü
Hasta 7 saat sonra hastaneye yetiştirildi
Hasta 7 saat sonra hastaneye yetiştirildi
Adıyaman'da su dolu çukura düşen kedi kurtarıldı - Videolu Haber
Adıyaman'da su dolu çukura düşen kedi kurtarıldı - Videolu Haber
Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar geceyi aydınlattı
Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar geceyi aydınlattı
Ekipler hastalar için seferber oldu
Ekipler hastalar için seferber oldu
Ağaçlar devrildi, araçlar yolda mahsur kaldı
Ağaçlar devrildi, araçlar yolda mahsur kaldı
Adıyaman’da soba faciası: 2 ölü
Adıyaman’da soba faciası: 2 ölü
Adıyaman'da çökme tehlikesi yaşanan ev boşaltıldı - Videolu Haber
Adıyaman'da çökme tehlikesi yaşanan ev boşaltıldı - Videolu Haber
Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü - Videolu Haber
Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü - Videolu Haber
Adıyaman'da ahır çatısı çöktü: 2 inek telef oldu
Adıyaman'da ahır çatısı çöktü: 2 inek telef oldu
Uçurumda asılı kalan minibüs kurtarıldı
Uçurumda asılı kalan minibüs kurtarıldı
Çatılar kar kalınlığına dayanamadı
Çatılar kar kalınlığına dayanamadı
Şanlıurfa-Adıyaman karayolu ulaşımına kar engeli: Onlarca araç mahsur kaldı
Şanlıurfa-Adıyaman karayolu ulaşımına kar engeli: Onlarca araç mahsur kaldı
Sincik-Kahta karayolu buz pistine döndü, karayolu ulaşıma kapandı
Sincik-Kahta karayolu buz pistine döndü, karayolu ulaşıma kapandı
Adıyaman’da kar esareti: Kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu
Adıyaman’da kar esareti: Kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu
Sokak ortasında Canan'ı öldüren kocası tutuklandı - Videolu Haber
Sokak ortasında Canan'ı öldüren kocası tutuklandı - Videolu Haber
Devrilen otomobili bırakıp kaçtı
Devrilen otomobili bırakıp kaçtı
Sokak ortasında Canan'ı öldüren kocası alkollü çıktı - Videolu Haber
Sokak ortasında Canan'ı öldüren kocası alkollü çıktı - Videolu Haber
Eşini öldüren zanlı adliyede
Eşini öldüren zanlı adliyede
Boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında böyle öldürdü
Boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında böyle öldürdü
Adıyaman'da ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Videolu Haber
Adıyaman'da ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim