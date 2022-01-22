Adıyaman'da 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar' uygulaması yapıldı

Türkiye geneli yapılan "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar" uygulamasında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı 190 personelin katılıyla gerçekleştirildi. Narkotik köpeğinde katıldığı uygulamada 1652 kişinin sorgulaması yapılırken, aranması olan 4 şüpheli gözaltına alındı. 51 umuma açık yer kontrolü, 14 metruk bina ile 210 araç sorgulaması yapıldı. Ekipler denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini belirtti.