Adıyaman'da 'Huzur' uygulaması devam ediyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aralıklarla düzenlenen uygulamada Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yanı sıra narkotik köpekleri de katıldığı uygulamada ulusal ve uluslararası güvenliğin sağlanması bakımından özellikle sosyal ve ekonomik düzeni olumsuz yönde etkileyen düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele edilmesi kapsamında, 195 şahıs sorgulandı.

7 noktada, 29 ekip ve 140 polisin katıldığı uygulamada 195 Suriyeli şahıs, 994 Türk vatandaşı, sorgulanırken 54 işyeri, 122 araç, 9 metruk bina, 3 terminal, 10 park ve bahçe denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde aranması olan 1 şüpheli gözaltına alındı.