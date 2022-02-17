Adıyaman'da huzur uygulaması devam ediyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aralıklarla düzenlenen uygulamada Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yanı sıra narkotik köpekleri de katıldığı uygulamada terör örgütü üyeleri tarafından yapılması muhtemel eylem ve saldırılara karşı genel asayiş ve kamu düzeni ile mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla huzur uygulaması yapıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen uygulamada1315 şüphelinin GBT sorgulaması yapıldı, 46 araç araması, yaralama sucundan aranan 1 şüpheli gözaltına alınırken 3 şüpheli ise yoklama kaçağı olmaktan işlem yapıldı.