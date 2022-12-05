Adıyaman'da huzur uygulaması 66 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan uygulamada 2,42 gram Metafemantin, 29,58 gram sentetik kannabinoid,8.8 gram esrar, 20 uyuşturucu hap,0.67 gram kokain, 11 ruhsatsız tüfek, 7 ruhsatsız tabanca, 122 fişek, 13 kesici alet ele geçirildi. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken 66 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.