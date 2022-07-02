Adıyaman'da 'Huzur 02 Genel Asayiş Uygulaması' yapıldı

Adıyaman ve ilçelerde 'Huzur 02 Genel Asayiş Uygulaması' Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aynı anda düzenlenen uygulamada Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yanı sıra narkotik köpekleri de katıldı.

Polis ekipleri tarafından metruk binalar, park bahçeler, mahalleler ve araç kontrol edildi.

Uygulamada, 1691 şüpheli sorgulandı, 304 araç sorgulaması, 21 umuma açık yer, 9 metruk bina, bahçe ve park alanları kontrol edildi.

Ekipler tarafından yapılan uygulamada hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şüpheli gözaltına alındı, 2 yoklama kaçağı ile 1 motosiklet trafikten men edilirken 14 araç sürücüsüne ise trafik yönünden idari para cezası uygulandı.

Ekipler tarafından yapılan uygulamaların aralıksız olarak devam edeceğini belirterek, yaşanabilecek olumsuz durumlarda vatandaşların 112'yi aramalarını istediler.