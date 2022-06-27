Adıyaman'da 'Huzur 02 Genel Asayiş Uygulaması'

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aralıklarla düzenlenen uygulamada Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yanı sıra narkotik köpekleri de katıldığı "'Huzur 02 Genel Asayiş Uygulaması" uygulaması düzenlendi.

35 ekip ve 210 polisin katılımıyla kentin farklı noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında 894 şüpheli sorgulaması yapılırken, 416 araç araması yapıldı. Ayrıca uygulamada 26 umuma açık yer ile 4 park, bahçe ve metruk binada denetim yapıldı. Yapılan uygulamada araması olan 1 şüpheli yakalanırken, ruhsatı olmayan 2 işyerine ise işlem yapıldı. Ekipler tarafından ayrıca 7 araca ceza işlemi uygulanırken 3 araç ise ceza kesildi.