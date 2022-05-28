Adıyaman'da 'Huzur 02 Genel Asayiş' uygulaması

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aralıklarla düzenlenen uygulamada Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yanı sıra narkotik köpekleri de katıldığı 'Huzur 02 Genel Asayiş' uygulaması düzenlendi.

40 ekip ve 220 polisin katılımıyla kentin farklı noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında 2 bin 305 şüpheli sorgulaması yapılırken, 573 araç araması yapıldı. Ayrıca uygulamada 22 umuma açık yer ile 9 park, bahçe ve metruk binada denetim yapıldı. Yapılan uygulamada araması olan 4 asker kaçağı tespit edilirken, ruhsatı olmayan 3 işyerine ise işlem yapıldı. Ekipler tarafından ayrıca 10 motosiklete ise ceza işlemi uygulandı.