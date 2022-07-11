Adıyaman'da husumetli iki gurup arasında kavga: 5 gözaltı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kavga, öğlen saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde karşılaşan ve aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tekme tokat kavgayı dönüşürken görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis tarafından kavga sonlandırılırken 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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