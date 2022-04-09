Adıyaman'da horoz dövüştürenlere operasyon - Videolu Haber

Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde bir dernek binasında horoz dövüştürüldüğü bilgisi alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda bahis karşılığında horoz dönüştürdükleri tespit edilen dernek başkanında aralarında bulunduğu 13 şüpheliye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten toplam 18 bin 190 TL para cezası kesildi. Polis ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri dövüştürülen 2 horoza el koydu. Ayrıca ismi açıklanmayan dernek başkanı hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. Dernek binasında yapılan incelemenin ardından dernek binası ise mühürlendi.

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