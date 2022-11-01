Adıyaman’da hastanede deprem tatbikatı - Videolu Haber

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde UMKE, 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve emniyet tarafından gerçekleştirilen deprem tatbikatında yaşanılabilecek bir depremde hastaların nakli ve depremde yapılması gereken senaryo canlandırıldı.

Deprem ihbarı üzerine, polis ve itfaiye görevlileri olay yerine sevk edilerek, yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları yapıldı.Tatbikat sırasında, hastane içerisinde deprem anonsları yapılarak, hastalar bilgilendirildi. Yaklaşık 45 dakika süren tatbikatta, senaryo gereği yoğun bakımdaki bir hasta başka bir yoğun bakıma sevk edildi. Hastaların tahliye edilmesi sonrası UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından getirilen yaralı depremzedelere hastane bahçesinde kurulan sağlık çadırlarında sağlık ekipleri tarafından müdahaleler edildi.

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