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Adıyaman’da hafif ticari araç takla attı: 2’si ağır 5 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafifi ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

23 Aralık 2021 Perşembe 18:10
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Adıyaman’da hafif ticari araç takla attı: 2’si ağır 5 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafifi ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kadir Bilir idaresindeki 02 SA 640 idaresindeki Fiat marka hafif ticari araç, Adıyaman- Şanlıurfa karayolu Doyran köyü yol ayrımı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan Fatma Bilir, Esma Bilir, Ali Bilir, henüz 2,5 aylık oldukları öğrenilen ikiz Muhammed Yusuf Bilir ile Fidan Hümeyra Bilir yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Bilir ile ikiz bebeklerden Fidan Hümeyra Bilir’in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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