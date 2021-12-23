Adıyaman'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi.

Adıyaman yönünde ilerleyen Kadir Bilir yönetimindeki 02 AS 640 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücünün annesi Fatma (67), babası Ali (66), eşi Esma (31) ve ikiz olduğu öğrenilen çocuklar Muhammed Yusuf ve Fidan Hümeyra Bilir yaralandı. Yaralanan aile fertleri kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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