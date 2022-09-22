Adıyaman’da gruplar arası kavga: 2 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi.

İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle tekme tokat kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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