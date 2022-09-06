Adıyaman’da evden 20 bin TL çalındı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, Mehmet Akif Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, 10 katlı bir binanın 1’inci katında oturan Mehmet A'nın evde kimsenin olmadığı esnada kimliği belirsiz kişi veya kişiler hırsızlık için girdi. Eve gelen Mehmet A., kapının zorlanarak açıldığını ve evden 20 bin TL para çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından görgü tanıkların ifadesine başvurarak parmak izi incelemesi yaptı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından kimliği belirsiz kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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