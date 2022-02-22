Adıyaman’da ev yangını

Alınan bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın 1'inci katında bulunan Suriye uyruklu Faruk Rahman ait olan evin mutfak kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden Rahman, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 30 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında mutfak kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.