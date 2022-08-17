Adıyaman’da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' tanıtımı yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, 2022 yılı içerisinde toplan 238 faaliyette 15 bin 213 kişiye ulaşıldı.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen eğitimde uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk, ergen iletişimi, bağımlılık sorunundan çözüm yolları ve önerileri gibi konularda anne ve anne adaylarının bilinçlendirilerek farkındalığın artırılması, anneler aracılığı ile uyuşturucu kullanımının erken tespit edilerek bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuğa müdahale edilmesi ile ilgili bilgiler verildi.