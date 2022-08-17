Adıyaman’da elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

Mahmut Vadellah idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Mahmut Vadellah ile yanında bulunan oğlu Homem Mahmut Vadellah yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.