Adıyaman'da 'Düzensiz Güç' uygulaması devam ediyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aralıklarla düzenlenen uygulamada Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yanı sıra narkotik köpekleri de katıldığı uygulamada ulusal ve uluslararası güvenliğin sağlanması bakımından özellikle sosyal ve ekonomik düzeni olumsuz yönde etkileyen düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele edilmesi kapsamında, 195 şahıs sorgulandı.

25 noktada 250 polisin katıldığı uygulamada düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada 612 şüpheli,38 işyeri,182 araç,19 metruk bina denetlendi. Uygulamada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekiplerin uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.