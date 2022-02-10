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Adıyaman'da duruşma sonrası kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı - Videolu Haber

Adıyaman'da, boşanma duruşması sonrasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 1şüpheli gözaltına alındı.

10 Şubat 2022 Perşembe 13:08
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Adıyaman'da duruşma sonrası kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kavga öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, Adıyaman Adliye Sarayı'nda görülen boşanma davasının sonrasında karşılaşan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışamaya aile yakınlarında katılmasıyla taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırıldı. Kavgada B.K (25) başında aldığı sopa darbesi ile yaralanırken G.K., ise gözaltına alındı. Yaralı B.K., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan B.K'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan G.K., sorgulamak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

Kaynak: PHA
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