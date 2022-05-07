Adıyaman'da devrilen traktör sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi.

Şanlıurfa yönünde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından traktör altında kalan sürücü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.