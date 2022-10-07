Adıyaman’da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, Samsat-Adıyaman karayolunun 7’inci kilometresinde meydana geldi. M.B idaresindeki 02 KN 934 plakalı kamyonet virajı alamayıp takla devrildi. Kazada yaralanan sürücü vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.