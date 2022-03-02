Adıyaman’da deprem tatbikatı - Videolu Haber

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde eğitime katılan 112, UMKE, MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekiplerine, enkaza güvenli yaklaşma arama- kurtarma faaliyetlerinde kullanılan alet ve ekipmanın tanıtımı, yüksekten iple iniş ve sportif tırmanış teknikleri, enkazın desteklenerek tahkimat yapılması gibi senaryolar yapıldı.

Mara Mahallesi'nde bulunan Kentsel Dönüşüm alanında düzenlenen depremde hasar gören ve yıkılan binalarda senaryo gereği depremde enkaz altında kalan yaralılar kurtarılırken, diğer senaryoda ise enkaz altında kalanların yer tespiti çalışması yapıldı. Senaryo gereği ekipler hazırladıkları tünellere girerek yaralıları kurtararak hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi.

Tatbikata 27 AFAD ekibi ,18 UMKE ekibi 40 AFAD gönüllüsü ve 8 İHH arama kurtarma ekibi katıldı.

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