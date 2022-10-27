Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DAEŞ terör örgütü üyesi şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrol ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Kaynak: PHA
Adıyaman’da DEAŞ operasyonu 2 gözaltı
Adıyaman’da polis ekipleri tarafından DEAŞ yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
27 Ekim 2022 Perşembe 08:37
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