Adıyaman’da DEAŞ operasyonu 10 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DAEŞ terör örgütü üyesi şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ekiplerin baskın yaptığı adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyallerer ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler tarafından gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı. Öte yandan operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin ise arandığı bildirildi.