Adıyaman'da çökme tehlikesi yaşanan ev boşaltıldı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay Musalla Mahallesi'nde meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından önceki gün yapılan son değerlendirmede Güneydoğu Anadolu’da kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza bürünürken Adnan Ata ait olan tek katlı toprak evde çökme tehlikesiyle soba boruları yerinden çıktı. Evde yaşanan tehlikeyi fark eden aile çocuklarını alarak dışarı çıkarak, AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri toprak evin çatı katında biriken kar temizlendi. Evde yaşayan 4 kişi ise başka eve yerleştirildi.

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