Adıyaman'da cinayet şüphelisi tutuklandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, Salı günü gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında daha öncesinden husumet olduğu belirtilen ve yaya olarak evine giden Cengiz Yayla ile yolda karşılaştığı Abdullah Şuayp Zengin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Zengin tüfekle Yayla'ya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Cengiz Yayla kanlar içinde yere yığılırken Zengin kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yayla'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cengiz Yayla'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Zengin'in polis ekipleri tarafından Kahta-Siverek karayolu üzerinde bir adreste saklandığı bilgisini alındı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda Zengin, gözaltına alındı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgulamasın ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece 'Kasten adam öldürme' sucundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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