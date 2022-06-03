Adıyaman'da çeşitli suçlardan araması olan 64 şüpheli yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mayıs ayı içerisinde yapılan operasyon ve baskınlarda hırsızlık suçundan 13 Yıl 7 ay 5 gün hapis cezası olan 1 şüpheli, hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olan 1 şüpheli, ruhsatsız silah bulundurma suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası olan 1 şüpheli, adam öldürme suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan 1 şüpheli ve çeşitli suçlardan aranması bulunan 64 şüpheli yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramada 1 çalıntı araç, 7 uyuşturucu hap ve 1,24 gram metamfetamin maddesi, 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 24 fişek ele geçirildi.

7 şüpheli tutuklandı

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda ayrıca kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 2 şüpheli, kasten yaralama suçundan ise 2 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık suçundan 45 şüpheli yakalandı

Polis ekipleri tarafından kentte meydana gelen 43 hırsızlık olayında 27'si aydınlatılırken, 45 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.