Adıyaman’da çatıdan düşen çocuk ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, olay akşam Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi.

2 katlı binanın çatı katına çıkan Suriye uyruklu Yusuf A., dengesini kaybederek beton zemine düştü. Durumu fark eden yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Yusuf A.'nın sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.