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Adıyaman’da çatı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük beldesinde baba-kız ve 60 küçükbaş hayvan, çöken çatının altında kaldı.

26 Ocak 2022 Çarşamba 13:48
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Adıyaman’da çatı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük beldesinde baba-kız ve 60 küçükbaş hayvan, çöken çatının altında kaldı.

Olay, Çakırhöyük beldesi Köprübaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Kar yağışına dayanamayan Ramazan Çolak’ın evinin önündeki çatı çöktü. Ramazan Çolak (45) ve kızı Aysel Çolak (16) kar yağışının yoğun olması nedeniyle yaklaşık 60 küçükbaş hayvanı evin önündeki avlu çatısının altında yemlerken çatı çöktü.

Komşular ve köylü vatandaşlar enkazın bulunduğu yere geldiğinde baba ve kızın enkazın altında olduğunu öğrendi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler beldeye ulaşmadan vatandaşlar karla kaplı enkazın altındakileri kendi imkanlarıyla çıkardı. Yaralılar Gaziantep-Besni yolunda ambulansa teslim edildi. Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Aysel Çolak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Enkaz altında kalan hayvanların çıkartılma çalışmaları sürerken çoğunun telef olduğu bilgisi geldi. Olay yerine Besni Kaymakamı Nazlı Demir de giderek çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Kaynak: iha
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