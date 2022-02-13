Adıyaman’da Çat Barajı’nda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay akşam ilçeye bağlı Petelik mevkiinde bulunan Çat Barajında meydana geldi.

Hava sıcaklığının eksi dereceye düşmesiyle donan Çat Barajı’nda kafes balıkçılığı yapan Mahmut Öz İpek, İsmail Kara ve Ramazan Karşılayan, sabah saatlerinde buzun üzerinde yürüyerek yemleme yapmak aracıyla balık çiftliğine gitti. Çiftlikteki işlerini tamamlayarak dönüş yapan 3 arkadaştan Mahmut Özipek, buz tabakasının aniden kırılmasıyla soğuk suya düştü. Özipek’i kendi imkanlarıyla sudan çıkaran Kara ve Karşılayan, durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen 8 kişilik Su Altı Arama Kurtarma ekibi, buz botu yardımıyla 8 saatlik çalışma yaparak balıkçılara ulaştı.

Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu'n da katıldığı kurtarma operasyonunda balıkçılar, bota bindirilerek karaya ulaştırıldı. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde 3 balıkçının sağlık durumu iyi olduğu belirlendi.

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