Adıyaman’da büyük bahis operasyonu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltı kararı bulunan 20 şahıstan 13’ü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis çalışmaları kapsamında Adıyaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman merkezli İstanbul, Siirt, Afyonkarahisar ve Şanlıurfa illerinde yaşayan 20 şahsın adreslerine yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 20 şahıstan 13’ü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 13 şahıs, sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yakalanamayan 7 kişiden 2 şahsın yurt dışında olduğu, 1 şahsın cezaevinde, 2 şahsın ise karantinada olduğu 2 şahsın ise 2 arandığı öğrenildi.

Öte yandan Adıyaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 8 aylık çalışma kapsamında 20 şahsın MASAK(Mali Suçları Araştırma Kurulu) verilerinde 110 milyon TL’lik hareketlilik olduğu tespit edildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha