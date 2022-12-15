Adıyaman'da bir eve ateş açıldı

Alınan bilgiye göre olay gece saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası sürücüsü öğrenilemeyen otomobilde rast gele ateş açıldı. Açılan ateş sonrası mermiler bir evin kapısına ve camlarına isabet etti. Durumu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ekipleri çevrede yapmış olduğu çalışmalar neticesinde olay yerinde kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı