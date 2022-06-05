Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kavga, Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi.

İki grup arasından bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşürken, M.Y., omuzdan aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberin Videosu :