Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Mimar Sinan parkında meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir neden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşürken İ.B., (28) omuzuna aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Kaynak: PHA
Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi omuzuna aldığı bıçak darbesi ile yaralandı.
02 Nisan 2022 Cumartesi 23:33
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