Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Mimar Sinan parkında meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir neden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşürken İ.B., (28) omuzuna aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.