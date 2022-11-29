Adıyaman'da bıçaklı baltalı kavga 3 yaralı 7 gözaltı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçak ve baltaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, uyarılara rağmen ayrılmayan tarafları havaya ateş ederek uzaklaştırdı. Kavgada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri ise olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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