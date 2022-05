Adıyaman'da bandrolsüz et ve süt ürünü ele geçirildi

Adıyaman'a yasadışı yollarla getirilerek piyasaya sürmek istenen 200 kilogram et ve 200 kilogram süt ihbarı alan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirlerarası otogarda ele geçirildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerin ihbarıyla gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde et ve süt ürünleri bandrolsüz olduğu anlaşıldı. Et ve sütlerin bandrolsüz olduğu anlaşılması üzerine ekipler tarafından alınan et ve süt ürünleri, çöp toplama alanında imha edildi.