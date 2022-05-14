Adıyaman'da bakır leğenleri çalan şüpheliler yakalandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hediye Sönmez'e (75) ait olan tek katlı evin bodrumda bulunan bakır leğeni 4 şüpheliler çalarak kaçtı. Mahalle arasında görevli olan bekçilerin durumu fark etmesi üzerine şüpheliler kaçtı. Ara sokaklarda yaşanan kovalamacanın ardından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürülürken Hediye Sönmez'e çalınan bakır leğeni polis ekipleri tarafından teslim edildi.

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