Adıyaman'da aranması olan 6 şüpheli yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekât, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yanı sıra narkotik köpekleri de katıldı.

Yapılan uygulamada 35 ekip ile 177 polisin katılımıyla asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması yönelik uygulamada kasten adam yaralamadan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, trafik güvenliğini tehlikeye koyma suçundan 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, nafaka cezası kanununa muhalefet olma suçundan 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1, askeri ceza kanuna muhalefet suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1, yaralama suçundan adli para cezası bulunan 1 ve cinsel taciz suçundan aranma kaydı bulunan 1 kişi olmak üzere 6 şüpheli yakalandı. Yapılan uygulamada 850 şüpheli sorgulaması yapılırken, 63 adres kontrol edildi.

Ayrıca yoklama kaçağı 1 şüpheli, bakaya kaçağı 2 şüpheli, karantina ihlali olan 2 şüpheli olmak üzere 5 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Ekipler denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.