Adıyaman’da anız yangını korkuttu

Alınan bilgiye göre yangın, Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sürülü olan arazi üzerinde anız üzerinde alevleri fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çevrede inceleme başlatıldı.