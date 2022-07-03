Alınan bilgiye göre yangın, Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sürülü olan arazi üzerinde anız üzerinde alevleri fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çevrede inceleme başlatıldı.Kaynak: PHA
Adıyaman’da anız yangını korkuttu
Adıyaman’da, bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
03 Temmuz 2022 Pazar 08:28
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