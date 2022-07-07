Alınan bilgiye göre olay, Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi.
Arazi üzerinde alevleri fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Çevreye sıçramadan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çevrede inceleme başlatıldı.
Adıyaman’da anız yangını
Adıyaman’da bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
07 Temmuz 2022 Perşembe 14:55
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Alınan bilgiye göre olay, Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi.