Adıyaman'da altın hırsızlığına 3 tutuklama

İlçeye bağlı Kaşlıca köyünde bir evden altın çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırma sonunda hırsızlık şüphelisi 8 kişiyi, gözaltına alındı. Ele geçirilen altınlar sahibine teslim edilirken, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.