Adıyaman'da alev alev yanan metruk ev paniğe neden oldu - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde Eskisaray Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde metruk olan 3 katlı binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Kısa süreliğine yangın paniğe neden olurken polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Haberin Videosu :