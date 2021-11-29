Adıyaman'da alacak verecek meselesi kanlı bitti - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir iş yerinde alacak nedeniyle Gökhan T., Abdullah T., ve Mehmet U. ve Kadir U. arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlar çekildi. Gökhan T., Abdullah T. ve Mehmet U. ve Kadir U. birbirilerine karşılıklı ateş açması sonucu yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yaralan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, olay yerinde incelemelerde bulundu. Çıkan kavgada park halinde bulunan 3 otomobile mermi isabet ettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

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