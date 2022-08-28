Adıyaman'da alacak kavgasında 2 kişi tabancayla yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kavga, gece saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi.

İki grup arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşürken kim tarafından ateş edildiği belirlenemeyen kavgada tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmet Dede (23) ve Abdullah Mırkıt (23) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Haberin Videosu :