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Adıyaman’da akrabalar arasındaki kavgada 9 tutuklama

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde alacak nedeniyle akraba iki aile arasında 1 kişinin öldüğü kavgada gözaltına alınan 9 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

04 Ocak 2022 Salı 16:16
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Adıyaman’da akrabalar arasındaki kavgada 9 tutuklama

Alınan bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Gölpınar köyünde meydana geldi. Soy isimleri aynı olan akraba iki aile arasında borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek av tüfeklerinin de kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği Şahabettin Bilgin (35), Özkan Bilgin, Reşit Bilgin, Naci Bilgin, Nevzat Bilgin, Yakup Duranay ve Fatma Ceylan, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavga jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılırken, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde ise Şahabettin Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 6 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman ve Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri tarafından kavgaya karışan belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: PHA
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