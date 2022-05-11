Adıyaman'da adliye çıkışı kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı - Videolu Haber

Adıyaman Asli Hukuk Mahkemesinde miras davası sonrası adliye çıkışında karşılaşan aileler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşürken ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırıldı. Kavgada M.F., E.E., M.H., yaralandı. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karıştığı belirlenen S.E., F.F., Z.H. S.Ö. ve A.H., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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